中国期市：沪胶暴涨逾5%，短线资金左右行情走势

路透上海3月12日 - 上海期胶近日走出猛烈的过山车行情。继昨日涨 停之后，上海期胶周三继续大涨逾5%，彻底扭转了本周初盘中触及跌停的 颓势。分析人士称，沪胶这几天的走势受资金影响较大，在供应压力未明 显缓解的背景下，目前的涨势仍只能视为技术性反弹。 上海期胶主力1409合约 收高5.66%，至每吨15,765元的近三周 高位，过去两个交易日的升幅接近9%。 受沪胶涨势带动，日本东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶 周 三亦大涨逾2%，收报每公斤240.3日圆。 “基本面没有什么变化，这两天的走势只能以超跌反弹来解释。这个 时间点如果不反弹的话，后续行情没法做了。”浙商期货分析师宋超表示 。 他并称，从这两天的上涨力度看，这波反弹可能比前两次要大一些 ，但1409合约17,000元估计很难上去，几个月后估计还会创新低。 部分市场人士还表示，鉴于国内橡胶开割在即，而市场悲观情绪较浓 ，不排除一部分资金通过拉抬期价来支撑现货销售。 行业数据显示，今年以来中国汽车销售延续强劲势头。这或有助于提 振市场对国内轮胎需求的预期。 中国汽车工业协会本周稍早公布，1-2月汽车产销保持10%以上增长， 前两月销量增长10.73%至375.29万辆；2月汽车产量为163.75万辆。 不过宋超表示，由于多空资金角逐激烈，目前沪胶的上下波动幅度较 大，投机氛围较浓，宜谨慎观望。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 44,600 -3.15 214,334 黄金(au) 1406 266.90 1.50 206,254 螺纹钢 (rb) 1410 3,254 1.09 1,650,522 橡胶 (ru) 1409 15,765 5.66 218,372 大商所 豆粕 (m) 1409 3,278 0.06 1,432,456 豆油 (y) 1409 7,160 0.03 652,746 焦炭 (j) 1405 1,149 1.41 111,686 郑商所 白糖 (sr) 1409 4,877 -0.23 628,548 棉花 (cf) 1405 18,820 -0.95 52,338 中金所 沪深300(if) 1403 2,085.8 0.10 82,507 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)