中国汇市：人民币早盘跟中间价小跌，市场预期短期将有所企稳

* 人民币早盘小跌

* 中间价连三天走贬续创逾三个月低位

* 市场预期汇市短期将有所企稳

* 但交投谨慎，提防再次出现大幅波动

路透北京3月12日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅下跌，中间价连续第三日走跌，续创逾三个月低位。整个早盘波动相对平稳，市场心态谨慎，提防可能出现的大幅波动，交易相对清淡，只是跟随中间价小幅下跌。市场预期汇市短期将有所企稳。

交易员称，跟前一段时间的大起大落相比，最近几天的交易相对淡静，供求亦趋于平衡，而市场短期不确定性加大，未来方向并不明朗，市场多是客盘平仓操作，主动操作的并不多。

“今天没啥动静，感觉央行没有来买，大家看到fixing继续上涨，自发的买了一些（美元），然后价格就不动了。”一股份行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.1435元，上日收报6.1402元。今日人民币兑美元中间价 为6.1343元，上日中间价为6.1327元。

春节之后，人民币汇率尽显大开大阖的双向波动走势，自2月中旬起急速贬值逾1,000点之后，又在上周快速升值直至周五重启贬值行情。

上海一股份行外汇交易主管指出，估计即期市场短期会稳一段时间，双向波动的走势今后还是会有，但动完之后还是会稳在一个水平线上，目前看人民币汇价可能短期稳在6.14附近。

中国央行周二举行记者会，但汇市并未从中获得方向指引。央行行长周小川称，市场关于2月份人民币兑美元汇率的走势实际上意见是有分化的，但央行并不站边。

中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。

全球汇市方面，日圆周三在亚洲盘初维持涨势，投资者远离澳元等风险货币，因担心中国经济，且隔夜美国股市下跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1950/70，上日尾盘为6.19。

北京时间11:45，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1382/02元，上一交易日尾盘报6.14元。