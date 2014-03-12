《HOME专栏》中国经济打个喷嚏，铜和铁矿石市场就要晕厥

融资贸易可以部分解释，为何当多数实质经济指标都显示中国的铜进口量应该减少的时候，过去几个月铜进口反而上升。

结果是中国的铜库存大增，一些是在内地，而更多是在上海保税仓库。

融资贸易操作已经扩大至铁矿石市场，原因之一是整个中国钢铁生产链都面临资金紧俏。就像铜一样，中国的铁矿石进口也出现劲升，库存亦上扬。

现在有两个问题。

头一个是铜和铁矿石都面临高库存水位。这严重打压中国国内价格。

第二个更大的问题在于融资贸易市场的不透明。就连属于融资贸易的库存规模都无法确定。

保税仓库里有多少铜？现在没有任何具体数字，只有推测。可能性最高的估计似乎是在70万吨左右。唯一可以确定的是，总体数字已经在过去几个月大幅上升。

中国国内港口铁矿石库存量已达到1.05亿吨纪录高位，其中有多少是融资矿？同样的，没有人确实知道。

铜和铁矿石市场对于周五超日债违约消息的反应，已经告诉我们确实有资金压力，但可惜的是，并未说出压力有多大。

**排压阀**

虽然铜和铁矿石都分别因为中国的双重利空消息以及相同理由而受到重创，但这两个市场之间还有一些重大差异。

所有囤积在上海的铜库存还有出路。如果中国制造商或融资贸易商没有需要，这些铜可以重新出口，回流到国际市场。

事实上，确实有很好的理由相信，让中国的铜重新出口，对全球铜市会是件好事。

过去几个月大量铜流入中国，吸乾了其他地区的铜供应。LME铜库存目前只有257,600吨，是2012年12月以来最低。

但这还不足以反映铜市的紧俏程度。扣掉那些已经准备出仓的库存，LME的可交易库存只剩下134,150吨，是2008年以来最低。

这导致LME期铜近月期约持续处于逆价差。指标现货-三个月期铜CMCU0-3的逆价差虽随着铜价跌势而缩窄，但到周一收盘时，仍然有每吨12.50美元的逆价差。

全球铜库存分配似乎早就该展开某种再平衡。

然而，那些1.05亿吨的中国港口铁矿石库存，如果在中国无用武之地，它们还能销往何处？

铁矿石不像铜那样还有一个国际市场的出路。要降低这批庞大库存的唯一方法，若不是钢厂大幅提高采购(目前情况下极不可能)，就是延后新的铁矿石采购。

也难怪力拓及必和必拓等国际大型矿商的高层，都在努力打消有关预定发货可能发生违约的疑问。

铁矿石市场已经不是头一次面临这种情况。2012年第三季的价格崩盘，也是因为资金疑虑所引发，当时导火线是来自钢铁链的更下游，之后因为乏人问津的铁矿石被抛售到现货市场，又造成价格跌势加剧。

这是仍处于发展初期的铁矿石市场，唯一能够进行调整的方式。