基金产业：美国严寒天候在2月鼓动资金流向能源上市交易产品

* 能源期货ETP在2月吸引2.98亿美元资金流入

* 在价格上涨后，整体商品基金资金流入12亿美元

* 农业相关基金再度受青睐，受天候及乌克兰情势影响

路透伦敦3月11日 - 北美地区的极端严寒天候，在2月鼓动投资人向能源期货上市交易产品(ETP)投入近3亿美元，因他们寻求从天然气及美国原油的强劲需求中获益。

根据全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)最新全球数据，另有16亿美元的资金投入能源股票ETP。ETP的价值与其基础资产走势连动，是投资人可以轻松切入商品投资的管道。

上述资金流入与1月能源ETP资金净流出2.02亿美元相左，同时也反应天然气 在2月中旬的强劲涨势，以及美国原油价格 劲扬5%题材，当时北美持续面临严寒天候。标准普尔GSCI能源指数当月收高3.7%。

“由于美国天候持续冻寒，加上预期价格进一步上涨，我们见到资金强力流入天然气产品，”ETP发行公司ETF Securities研究及投资策略主管Nick Brooks表示。

贝莱德ETP研究主管Dodd Kittsley表示，资产配置者喜欢发达股市ETP的程度胜过商品ETP，日本及泛欧股市的ETP特别受宠。

“2月流入商品ETP的资金大致是由流入黄金的资金所带动及支撑，”他说道，“由于金价反弹，黄金ETP资金流入5亿美元，扭转2013年1月以来连续13个月资金流出走势。”

标准普尔GSCI黄金指数2月上涨6.6%，今年以来上涨9.9%。Kittsley认为，只要利率持续处于低档，且俄罗斯与乌克兰间的地缘政治紧张关系维持不变，避险资产料将持续获得支撑。

**谷物出口**

标准普尔GSCI表示，2月表现最佳的产业为农业，上涨9.3%。恶劣天候及小麦暨玉米重要产地乌克兰发生危机，让投资人对农业再度产生兴趣，共有4,900万美元资金流入。Brooks指出，“有人担心乌克兰出口可能受到干扰。”

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示，巴西及美国天候反常对咖啡、糖及大豆构成支撑。他指出阿拉比卡咖啡 及糖价受到巴西极度乾旱影响而分别大涨40%及13%。

这样的强劲涨势吸引了策略投资人。他补充说，“美国方面，寒冷天候带动小麦价格上涨，因担心冬季收成可能受创。”

尽管商品价格表现有所改善，但在连串欠佳宏观经济数据公布后，投资人仍处于场边观望。

“部分问题在于今年前两个月的美国数据受到寒冷天候的严重扭曲，”Brooks称。“投资人今年开局大举做多，但却迎来难堪的数据，有许多数据让人摸不着头绪，需等待以厘清方向。”