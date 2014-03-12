印尼政经：下任领导人不太可能放宽矿业出口规定

路透雅加达3月12日 - 印尼的下任总统不太可能对饱受争议的矿业规定做出重大改变，此前该国主要政党支持一项出口禁令，致使矿商每年达60亿美元的矿物出口暂停。

该项禁令获得广泛政治支持，将令美国自由港麦克默伦铜金矿公司 、Newmont Mining 等矿商希望落空，他们原本可能一直期望严苛的新法只是任期将满的跛鸭政府实施的暂时性举措。

印尼7月即将举行总统选举，代表领先候选人的政党告诉路透，他们支持现任政府的矿物出口禁令及精矿出口税举措，这些措施旨在迫使矿商在印尼兴建冶炼厂。

由于由印尼总统苏希洛批准开征的出口税争议久拖，自由港麦克默伦已削减了60%的铜产出 。苏希洛不能再参与竞选第三任。

民调显示，隶属印尼民主斗争党(PDI-P)的雅加达总督Joko Widodo，是最受欢迎的总统人选。如果他决定参选，其主要竞争对手可能包括属大印尼运动党(Great Indonesia Movement Party，Gerindra)的前将领Prabowo Subianto及属从业党(Golkar Party)的富商Aburizal Bakrie。

“从业党不会改变(出口禁令政策)，相反，我们将强调(大宗商品)增值的重要性，”该党经济团队高层成员Harry Azhar Azis告诉路透。

大印尼运动党则称，总统对新矿业规定的处理，造成投资人的普遍疑虑，但如果他们的候选人Prabowo当选总统，该党不会改变矿业规定。

“我们希望能对自由港和Newmont等业者传递一项前后一致的讯息，就是(兴建冶炼厂)去做就对了。或许会有短期的阵痛，但中长期而言，将对经济更有利。”Prabowo的兄弟、亦为该党资深成员的Hashim Djojohadikusomo告诉路透。

印尼民主斗争党的副秘书长Hasto Kristianto称，该党完全支持矿业新法，且不会大幅修改规定。

维持矿石出口禁令将给俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 等一些外国矿产业者提供法律上的确定性。这些业者正打算在印尼大展身手，投资数以十亿美元计的资金兴建新冶炼厂。

“如果印尼严格坚持新规，投资将接踵而至。”俄铝母公司En+的第一副执行长Maxim Sokov称。该公司上月才签署谅解备忘录，将投资最多达30亿美元兴建冶炼厂。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)