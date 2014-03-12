中国债市：七天回购维持低位IRS继续陡峭化下行，短期流动性预期宽松

路透上海3月12日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三继续陡峭化下行，因七天回购利率维持在21个月低位，且市场对短期流动性预期较为乐观。

交易员认为，从交易需求来看，目前浮动利率(七天期回购)与固定利率点差较大，若资金价格不明显反弹，不排除IRS仍有一定下行空间。

上海一银行交易员表示，虽然近期七天期回购跌势放缓，但作为IRS交易的浮动利率，与固定利率的较大点差，仍支撑收取固定需求，“2点几的浮动，4点几的固定。至少现在市场还是相信(短期资金)不会紧的。”

银行间资金市场周三延续宽松资金面，惟主要质押式回购加权利率 走势现分化，隔夜小幅反弹，七天则续跌，致两个品种利率点差进一步收缩。

另一交易员补充说，今日IRS依旧陡峭化下行，其中一年品种跌幅近10个基点(bp)，五年等稍长期限品种幅度逊色。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3907/3.5047 4.0857/4.1620 4.3043/4.3823 4.4637/4.5460 4.4867/4.7367

上日 3.3338/3.4363 4.1113/4.1838 4.2800/4.3613 4.4354/4.5225 4.4409/4.7284

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变动 +0.0569/+0.0684 -0.0256/-0.0218 +0.0243/+0.0210 +0.0283/+0.0235 +0.0458/+0.0083

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。