中国债市：七天回购维持低位IRS继续陡峭化下行，短期流动性预期宽松

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透上海3月12日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三继续陡峭化下行，因七天回购利率维持在21个月低位，且市场对短期流动性预期较为乐观。
交易员认为，从交易需求来看，目前浮动利率(七天期回购)与固定利率点差较大，若资金价格不明显反弹，不排除IRS仍有一定下行空间。
上海一银行交易员表示，虽然近期七天期回购跌势放缓，但作为IRS交易的浮动利率，与固定利率的较大点差，仍支撑收取固定需求，“2点几的浮动，4点几的固定。至少现在市场还是相信(短期资金)不会紧的。”
银行间资金市场周三延续宽松资金面，惟主要质押式回购加权利率 走势现分化，隔夜小幅反弹，七天则续跌，致两个品种利率点差进一步收缩。
另一交易员补充说，今日IRS依旧陡峭化下行，其中一年品种跌幅近10个基点(bp)，五年等稍长期限品种幅度逊色。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3907/3.5047 4.0857/4.1620 4.3043/4.3823 4.4637/4.5460 4.4867/4.7367
上日 3.3338/3.4363 4.1113/4.1838 4.2800/4.3613 4.4354/4.5225 4.4409/4.7284
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变动 +0.0569/+0.0684 -0.0256/-0.0218 +0.0243/+0.0210 +0.0283/+0.0235 +0.0458/+0.0083
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)