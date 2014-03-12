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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 14:48 BJT

台湾股市：小幅收跌，台股指数期货净多单有望支撑指数高档震荡

路透台北3月12日 - 台湾股市周三小幅收跌，跌幅轻于亚股。分析师表示，台股指数期货中净多单仍高，有望维持台指在高档震荡。

台湾加权股价指数 收低0.2%，报8,684.73点；成交初值 为867.56亿台币，上日修正后为873.95亿。

日盛投顾协理钟国忠说，〞台股指数的净多单还有1.8万口，虽然近期稍微走低，但这量还是很多的。〞

他认为，近期外资入场持股是支撑台股指数在高档不坠的主因，就算在下周台股指数期货结算后，指数仍有望维持8,700-8,800点震荡，因季底法人将掀起一波作帐行情。只不过，台股在8,900点左右压力沈重，恐不易突破。

4月台股指数期货将于下周三(19日)到期结算。

亚洲股市周三普遍大跌，本地时间14:42，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.22%。(完) 　　
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