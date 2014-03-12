台湾股市：小幅收跌，台股指数期货净多单有望支撑指数高档震荡

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透台北3月12日 - 台湾股市周三小幅收跌，跌幅轻于亚股。分析师表示，台股指数期货中净多单仍高，有望维持台指在高档震荡。
台湾加权股价指数 收低0.2%，报8,684.73点；成交初值 为867.56亿台币，上日修正后为873.95亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞台股指数的净多单还有1.8万口，虽然近期稍微走低，但这量还是很多的。〞
他认为，近期外资入场持股是支撑台股指数在高档不坠的主因，就算在下周台股指数期货结算后，指数仍有望维持8,700-8,800点震荡，因季底法人将掀起一波作帐行情。只不过，台股在8,900点左右压力沈重，恐不易突破。
4月台股指数期货将于下周三(19日)到期结算。
亚洲股市周三普遍大跌，本地时间14:42，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.22%。(完)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。