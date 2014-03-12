台湾股市：小幅收跌，台股指数期货净多单有望支撑指数高档震荡

日盛投顾协理钟国忠说，〞台股指数的净多单还有1.8万口，虽然近期稍微走低，但这量还是很多的。〞

他认为，近期外资入场持股是支撑台股指数在高档不坠的主因，就算在下周台股指数期货结算后，指数仍有望维持8,700-8,800点震荡，因季底法人将掀起一波作帐行情。只不过，台股在8,900点左右压力沈重，恐不易突破。