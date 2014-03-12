《热点透视》因应欧元区可能面临的通缩风险，日本经验或许非最佳范本

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 王洋

路透伦敦3月11日 - 欧元区或许将要经历通缩的洗礼。欧洲央行声称不会发生，不过一些经济学家却并不这么想。每当他们试想物价下跌对欧洲经济的影响时，通常都会将目光投向日本。嗯，这么做倒也行，不过他们应该小心。

如果最近四个月的欧元区通胀率低于1%标志着一个时期的开始，那么日本可能会是一个有帮助的范例。但在我们汲取个中教训之前，首先还是应该正确地认识日本的情况。2010年日本的消费者物价指数(CPI)为100，过去20年中该指数一直处在98-104.5之间。在这期间中有46%的月份年通胀率为正。日本所经历的是物价稳定。

此外，即便是欧元区经历的也是类似的情况，双方的整体景况也大相径庭。首先，日本的金融状况较为糟糕。虽然物价稳定也是在一场金融危机后出现的，但日本经历了长期的资产价格低迷。1990年，日本股市日经指数从39,000点跌至24,000以下。如今更是低于15,000点。

虽然现在这么判断还稍显早了些，但欧元区资产价格下跌的情况一直要温和得多。即便是欧元区货币和财政政策的刺激力度远没有日本金融崩溃后该国实行的那样大，Euro Stoxx 600指数也仅仅比峰值低15%。而且除了个例外，欧洲也没有出现日本那样大规模的房地产市场崩盘。

日本的人口结构和发展态势也更具挑战性。1980年代，日本还是一个伴随着人口增长GDP处在迅速赶超态势的国家，但此后突然间就进入了人口快速下降态势中的极低增长阶段。欧元区也在经历老龄化，但得益于移民流入，情况恶化的速度还没有日本那么严重。

失业方面，日本的痛苦要轻一些。日本失业率在金融危机近十年后升至5.4%的峰值，此后便下降。相比之下欧洲在不到日本一半的时间里，失业率攀升至12%。如果最终证明物价稳定和名义工资下调不能为欧洲创造就业的话，日本的经历就几乎毫无参考价值。

在公共财政方面，结论是相较于欧元区成员国，日本面临的情况更容易些。当物价稳定时税收仍缓慢增长，理论上没有通胀的环境会让负债累累的政府更加难挨。不过在日本这还不算是个问题，在这有大量的机构债买家，愿意在任何收益率水平买进。不过在一些欧元区国家这可能会是个大问题，这些国家无法控制自身的货币供应，并且存在实质的违约风险。

如果能对价格形态与经济中其它方面的联系有一个更好的了解，那固然是不错。然而在一些最基本的问题上，还存在着激烈的争论。在这种不确定性之下，物价稳定对日本经济的伤害有多大，以及可能对欧元区会有多大的伤害，也都是没定论的。