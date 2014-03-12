澳新经济指标预测--3月13日-3月20日****

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月13日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加1.8 减少0.37 全职就业人数(万人) -- 减少0.71 就业参与率 64.5% 64.5% 失业率 6.0% 6.0% 3月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 -- 62.5% 3月16日(日) 2100 新西兰Westpac消费者信心指数 第一季 -- 120.1 3月17日当周 3月17日(一) 暂无重要经济数据公布。 3月18日(二) 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第四季 -- 赤字47.80 截至第四季当年度 -- 赤字87.7 3月19日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +1.4% (较上年同期) -- +3.5% 3月20日(四) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。