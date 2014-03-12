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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--3月13日-3月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值    
    3月10日当周    
    3月13日(四)
    0030  澳洲就业人数(万人)                              2月         增加1.8   减少0.37
              全职就业人数(万人)                                           --   减少0.71
              就业参与率                                                64.5%      64.5%
              失业率                                                     6.0%       6.0%
    
    3月14日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                           2月              --      62.5%

    3月16日(日)
    2100  新西兰Westpac消费者信心指数　　　　　　    　第一季　　 　　 　  --      120.1
  
          
    3月17日当周  
    3月17日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    3月18日(二)
    2145  新西兰经常帐(亿新西兰元)                    第四季　　　   　　　--  赤字47.80
                                            截至第四季当年度　　　　　　 　--   赤字87.7
    3月19日(三)
    2145  新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季　　　 　　　  --      +1.4%
                                 (较上年同期)                              --      +3.5%
    
    3月20日(四)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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