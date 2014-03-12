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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 13:23 BJT

《汇市简讯》澳元/美元午后仍陷于横盘整理

0508GMT

* 澳元/美元午后仍陷于横盘整理，最新报0.8960

* 中国商品期货开盘时分的剧烈震荡早已平息

* 上证综合指数午后跌0.75%

* 澳洲新发2026年到期公债约吸纳70亿澳元

* 据传承接该券种的外资比例约占39%，前次发债时为59%

* 在明日新西兰央行政策会议前，澳元/新西兰元仍有卖压。(完)

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(编译 张若琪 审校 于春红)
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