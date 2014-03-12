《汇市简讯》澳元/美元午后仍陷于横盘整理

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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* 澳元/美元午后仍陷于横盘整理，最新报0.8960
* 中国商品期货开盘时分的剧烈震荡早已平息
* 上证综合指数午后跌0.75%
* 澳洲新发2026年到期公债约吸纳70亿澳元
* 据传承接该券种的外资比例约占39%，前次发债时为59%
* 在明日新西兰央行政策会议前，澳元/新西兰元仍有卖压。(完)
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(编译 张若琪 审校 于春红)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。