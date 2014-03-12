香港已公布经济指标--2014/3/12

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2014年1月 零售销售值 +14.5 +5.7 +10.5 2014年1月 零售销售量 +16.8 +6.1 +10.4 2014年1月 综合消费物价指数(CPI) +4.6 +4.3 +3.0 2014年1月 甲类消费物价指数(CPI A +4.5 +4.3 +3.8 ) 2013年第四季 本地生产总值(GDP) +3.0 +2.8 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年11月-14年1月 13年10-12月% 12年11月-13年1月% % 失业率 3.1 3.2 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2014年1月 贸易赤字／盈余 -19.98 -54.35 -27.46 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。