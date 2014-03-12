版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 15:37 BJT

马航事件：中国外交部称没有进行陆地搜索，但扩大海上搜救范围

路透北京3月12日 - 中国外交部周三表示，没有对失联的马航班机展开陆地搜索，不过在海上扩大搜救范围。

外交部发言人秦刚在例行简布会上作出上述表示。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐