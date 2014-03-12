马航事件：中国外交部称没有进行陆地搜索，但扩大海上搜救范围

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透北京3月12日 - 中国外交部周三表示，没有对失联的马航班机展开陆地搜索，不过在海上扩大搜救范围。
外交部发言人秦刚在例行简布会上作出上述表示。(完)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透4月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/28 BMO HST.N Q1 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2017/4/28 BMO LYB.N Q1 2017 LyondellBasell Industries NV 2017/4/28 BMO VFC.N Q1 2017 VF Corp 2017/4/28 BMO GM.N Q1 2017 通用汽车 2017/4/28 BMO VTR.N Q1 2017 Ventas Inc 2017/4/28 BM
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