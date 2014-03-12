国际油市：布兰特原油跌向108美元，需求疑虑抵销乌克兰带来的隐忧

投资者目前等待本周中国将公布的经济数据，以评估中国的石油消费前景。上周末中国公布的贸易数据意外疲软。

0523GMT时，布兰特原油期货 跌0.30美元，至每桶108.25美元，昨日收高0.47美元；美国原油期货 跌0.63美元至每桶99.40美元，昨日结算价收低1.09美元，报100.03，为2月11日以来最低位。

“每个人心里都有的疑问是，原油面临的最大风险是什么？答案是中国经济放缓，”悉尼商品研究机构Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt说。

“大家发现乌克兰局势对油市影响并没有那么大。它也许会影响其它商品，但对原油影响不那么大。”

市场目前关注中国周四将公布的一系列经济数据，包括工业生产、零售销售和固定资产投资等，以更多地了解中国经济状况。

Barratt称，鉴于将出炉的数据量，很难为油市提供明确方向。较长期来看，油价可能介于约85-100美元之间。

不过，有关乌克兰危机可能恶化的担忧，阻止了油价进一步走跌。

投资者还在等待今日晚间美国能源资料协会(EIA)公布库存数据。(完)

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