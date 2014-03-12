国际油市：布兰特原油跌向108美元，需求疑虑抵销乌克兰带来的隐忧

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
投资者目前等待本周中国将公布的经济数据，以评估中国的石油消费前景。上周末中国公布的贸易数据意外疲软。
0523GMT时，布兰特原油期货 跌0.30美元，至每桶108.25美元，昨日收高0.47美元；美国原油期货 跌0.63美元至每桶99.40美元，昨日结算价收低1.09美元，报100.03，为2月11日以来最低位。
“每个人心里都有的疑问是，原油面临的最大风险是什么？答案是中国经济放缓，”悉尼商品研究机构Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt说。
“大家发现乌克兰局势对油市影响并没有那么大。它也许会影响其它商品，但对原油影响不那么大。”
市场目前关注中国周四将公布的一系列经济数据，包括工业生产、零售销售和固定资产投资等，以更多地了解中国经济状况。
Barratt称，鉴于将出炉的数据量，很难为油市提供明确方向。较长期来看，油价可能介于约85-100美元之间。
不过，有关乌克兰危机可能恶化的担忧，阻止了油价进一步走跌。
投资者还在等待今日晚间美国能源资料协会(EIA)公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/白云; 审校 杜明霞/李春喜)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透4月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/28 BMO HST.N Q1 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2017/4/28 BMO LYB.N Q1 2017 LyondellBasell Industries NV 2017/4/28 BMO VFC.N Q1 2017 VF Corp 2017/4/28 BMO GM.N Q1 2017 通用汽车 2017/4/28 BMO VTR.N Q1 2017 Ventas Inc 2017/4/28 BM
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