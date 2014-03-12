韩国股市：跌至三周低点，全球经济增长忧虑和乌克兰局势打压人气

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透首尔3月12日 - 韩国股市周三跌至三周低点，乌克兰的政治紧张局势以及市场对于中国和美国经济增长前景的持续担忧，都打压了风险资产的人气。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收低1.6%，报1,932.54点。盘中低点在1,930.48点，亦为2月20日以来最低位。今天的日跌幅为2月4日以来最大。
权重股三星电子 下跌2.1%。（完）
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。