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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 14:19 BJT

韩国股市：跌至三周低点，全球经济增长忧虑和乌克兰局势打压人气

路透首尔3月12日 - 韩国股市周三跌至三周低点，乌克兰的政治紧张局势以及市场对于中国和美国经济增长前景的持续担忧，都打压了风险资产的人气。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低1.6%，报1,932.54点。盘中低点在1,930.48点，亦为2月20日以来最低位。今天的日跌幅为2月4日以来最大。

权重股三星电子 下跌2.1%。（完）
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