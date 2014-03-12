《汇市简讯》美元/坡元跳涨，受动能基金买盘推动

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高

路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。