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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 14:31 BJT

《汇市简讯》美元/坡元跳涨，受动能基金买盘推动

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* 在动能基金买盘带动下，美元/坡元终于走扬

* 触及1.2695的高位，1.2700上方挂有更多止损买单

* 美元/坡元迄今为止在1.2671-1.2695的区间交投，最新报1.2691-1.2695。(完)

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