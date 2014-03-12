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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 14:38 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币攀升，关注位于6.15的期权障碍

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* 美元/离岸人民币隔夜升破6.1446高位，关注6.1500处的期权障碍

* 该货币对迄今触及高点6.1482，市场警惕中国传来更多违约消息

* 美元/离岸人民币若突破6.15，将引发新一轮出脱风险

* 美元/离岸人民币最新交投区间为6.1465-6.1475。(完)

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