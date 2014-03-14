离岸人民币：台湾银行业2月底人民币存款2,470.51亿元，月增15.2%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾央行周五表示，至今年2月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,470.51亿元，较前月成长约15.2%。
与香港1月底人民币存款 8,933.59亿元相较，台湾人民币存款约达香港的27.65%，上月为24.93%。
2月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至1,925.71亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则成长至544.8亿元。
台湾央行稍早发布的1月台北外汇市场概况显示，美元/人民币稳居第三货币交易对的首位，其交易占所有币别交易量27.4%，路透换算约当2,133.91亿美元，较上月大幅增加，且创历史最大量。
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易
(亿美元) 2014年
2月 2,470.51 1,925.71 544.80 142,08 706.53 --
1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 2,133.91
2013年
12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70
11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行(完)
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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