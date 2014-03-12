泰国政经：宪法法院裁定2万亿泰铢基础建设计画法案违宪

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透曼谷3月12日 - 泰国宪法法院周三裁定，一项2万亿(兆)泰铢(620亿美元)政府基础建设计画借款法案违法违宪。
一名不愿具名的法院官员向路透表示，“法条内容及起草过程都违宪。”
原本相关的基础建设计画预期将从去年起支撑经济，但因送交宪法法院裁决而搁置。这项裁决对于今年经济前景造成进一步冲击，而泰国原已深受政治抗争损及企业信心及旅游业的拖累。
国会反对党先前要求法院，就这些庞大计画由预算外资金支出的合法性做出裁决。
原先规划的计画包括高速铁路、高速公路、以及曼谷地区的大众运输网络。(完) (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。