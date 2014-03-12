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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 14:47 BJT

泰国政经：宪法法院裁定2万亿泰铢基础建设计画法案违宪

路透曼谷3月12日 - 泰国宪法法院周三裁定，一项2万亿(兆)泰铢(620亿美元)政府基础建设计画借款法案违法违宪。

一名不愿具名的法院官员向路透表示，“法条内容及起草过程都违宪。”

原本相关的基础建设计画预期将从去年起支撑经济，但因送交宪法法院裁决而搁置。这项裁决对于今年经济前景造成进一步冲击，而泰国原已深受政治抗争损及企业信心及旅游业的拖累。

国会反对党先前要求法院，就这些庞大计画由预算外资金支出的合法性做出裁决。

原先规划的计画包括高速铁路、高速公路、以及曼谷地区的大众运输网络。(完) (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
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