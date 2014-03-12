泰国政经：宪法法院裁定2万亿泰铢基础建设计画法案违宪

一名不愿具名的法院官员向路透表示，“法条内容及起草过程都违宪。”

原本相关的基础建设计画预期将从去年起支撑经济，但因送交宪法法院裁决而搁置。这项裁决对于今年经济前景造成进一步冲击，而泰国原已深受政治抗争损及企业信心及旅游业的拖累。