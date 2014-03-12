中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，弱势格局难改

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透北京3月12日 - 中国股市沪综指周三收跌至近两个月新低，盘中最低探至逾六个月低点。分析师指出，超日债违约、经济数据不佳等因素迭加导致市场持续偏弱，预计弱势格局近日暂难改变。
沪综指 收报1,997.692点，跌3.465点或0.17%，此前低点为2014年1月20日1,991.253点；上证A股今日成交额792亿元人民币，上日成交额为767亿元。
“我觉得这个市场现在还是比较悲观一点吧，从市场方面的看，根本找不到利好，是一种趋势性下跌。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
他并指出，今日地产和银行等板块竭力支撑大盘，但权重股的上涨对市场主要是护盘维稳的作用，无法吸引大量跟风资金入场。
方正证券策略分析师陈敏亦表示，房地产板块近期受放松调控的预期影响有所走强，但在宏观经济疲弱的环境下行情仍不具备持续性。
中国证券报周三报导称，中信银行 选择跟阿里巴巴 和腾讯公司 达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡。
上证金融地产行业指数 收涨0.8%，走势强于大盘，中信银行A股收于涨停位5.47元，中国石化 则跌4.79%。
沪深300指数 收报2,114.134点，涨0.26%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,088.2点，涨0.21%，成交823,599手。（完）
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透4月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/28 BMO HST.N Q1 2017 Host Hotels & Resorts Inc 2017/4/28 BMO LYB.N Q1 2017 LyondellBasell Industries NV 2017/4/28 BMO VFC.N Q1 2017 VF Corp 2017/4/28 BMO GM.N Q1 2017 通用汽车 2017/4/28 BMO VTR.N Q1 2017 Ventas Inc 2017/4/28 BM
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