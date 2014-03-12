中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，弱势格局难改

路透北京3月12日 - 中国股市沪综指周三收跌至近两个月新低，盘中最低探至逾六个月低点。分析师指出，超日债违约、经济数据不佳等因素迭加导致市场持续偏弱，预计弱势格局近日暂难改变。

沪综指 收报1,997.692点，跌3.465点或0.17%，此前低点为2014年1月20日1,991.253点；上证A股今日成交额792亿元人民币，上日成交额为767亿元。

“我觉得这个市场现在还是比较悲观一点吧，从市场方面的看，根本找不到利好，是一种趋势性下跌。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

他并指出，今日地产和银行等板块竭力支撑大盘，但权重股的上涨对市场主要是护盘维稳的作用，无法吸引大量跟风资金入场。

方正证券策略分析师陈敏亦表示，房地产板块近期受放松调控的预期影响有所走强，但在宏观经济疲弱的环境下行情仍不具备持续性。

中国证券报周三报导称，中信银行 选择跟阿里巴巴 和腾讯公司 达成合作，分别与两公司合作推出虚拟信用卡。

上证金融地产行业指数 收涨0.8%，走势强于大盘，中信银行A股收于涨停位5.47元，中国石化 则跌4.79%。