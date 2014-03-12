版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:40 BJT

人民币衍生品：境内美元远掉升水近日爬升，升值预期分化远期购汇渐热

路透北京3月12日 - 中国境内美元兑人民币远掉曲线本周以来持续爬升，因上月以来人民币即期大幅贬值之后，人民币升值预期出现分化，远期购汇呈现增多势头。

北京时间15:32时，整条远掉曲线均呈现升水，美元兑人民币一年远掉点数 已自月初时的贴水，升水至205个点子，半年期 自月初贴水50个点子，回升至升水130个点子。

一股份行交易主管称，最近远期购汇需求一直在上升，远期结汇需求变少了，整体上美元升水上升是受到供求关系的影响。

“这跟本轮人民币贬值对市场预期的影响，令市场短期不确定性变大有关。”他说。

他分析说，受此前长期升值预期的影响，3-6个月期限品种之前需求并不大，企业之前不考虑做，但现在这部分的需求在增加。

即期方面，交易员反映，近期疑为央行干预的大行购汇明显减少，而中间价波动幅度加大，感觉干预重心有所转换，市场每日会跟随中间价方向买卖。

人民币兑美元即期 周三早盘小幅下跌，中间价连续第三日走跌，续创逾三个月低位。整个早盘波动相对平稳，市场心态谨慎，提防可能出现的大幅波动，交易相对清淡，只是跟随中间价小幅下跌。市场预期汇市短期将有所企稳。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐