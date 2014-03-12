人民币衍生品：境内美元远掉升水近日爬升，升值预期分化远期购汇渐热

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透北京3月12日 - 中国境内美元兑人民币远掉曲线本周以来持续爬升，因上月以来人民币即期大幅贬值之后，人民币升值预期出现分化，远期购汇呈现增多势头。
北京时间15:32时，整条远掉曲线均呈现升水，美元兑人民币一年远掉点数 已自月初时的贴水，升水至205个点子，半年期 自月初贴水50个点子，回升至升水130个点子。
一股份行交易主管称，最近远期购汇需求一直在上升，远期结汇需求变少了，整体上美元升水上升是受到供求关系的影响。
“这跟本轮人民币贬值对市场预期的影响，令市场短期不确定性变大有关。”他说。
他分析说，受此前长期升值预期的影响，3-6个月期限品种之前需求并不大，企业之前不考虑做，但现在这部分的需求在增加。
即期方面，交易员反映，近期疑为央行干预的大行购汇明显减少，而中间价波动幅度加大，感觉干预重心有所转换，市场每日会跟随中间价方向买卖。
人民币兑美元即期 周三早盘小幅下跌，中间价连续第三日走跌，续创逾三个月低位。整个早盘波动相对平稳，市场心态谨慎，提防可能出现的大幅波动，交易相对清淡，只是跟随中间价小幅下跌。市场预期汇市短期将有所企稳。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)