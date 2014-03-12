《汇市简讯》欧洲开盘：中国信用债违约忧虑发酵

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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* 澳元/美元跌0.11%，新西兰元/美元升0.11%，美元/日圆跌0.13%，澳元/日圆跌0.22%
* 美元/离岸人民币涨0.11%，美元/印度卢比升0.28%，沪铜跌3%，黄金走高
* 日股日经指数大跌2.59%，沪综指跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.22%，美国10年期公债收益率报2.7625%。
* 如果经济成长进一步放缓，中国央行将通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。
* 美国废铜交易市场担心中国方面出现违约
* 如欲浏览欧洲市场开盘图表，请点选：r.reuters.com/dec27t(完)
(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)