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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:11 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国信用债违约忧虑发酵

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* 澳元/美元跌0.11%，新西兰元/美元升0.11%，美元/日圆跌0.13%，澳元/日圆跌0.22%

* 美元/离岸人民币涨0.11%，美元/印度卢比升0.28%，沪铜跌3%，黄金走高

* 日股日经指数大跌2.59%，沪综指跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.22%，美国10年期公债收益率报2.7625%。

* 如果经济成长进一步放缓，中国央行将通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。

* 美国废铜交易市场担心中国方面出现违约

* 如欲浏览欧洲市场开盘图表，请点选：r.reuters.com/dec27t(完)

(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
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