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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:09 BJT

韩国债市：公债价格收高，因中国经济忧虑提振避险资产

路透首尔3月12日 - 韩国公债价格周三收高，中国经济成长前景疑虑再起，令投资者投向较安全的公债寻求避险。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收低2.4个基点，三年期公债3月期约收高0.05点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.96 105.91

10年期公债收益率 3.538% 3.562%

五年期公债收益率 3.180% 3.186%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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