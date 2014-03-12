韩国债市：公债价格收高，因中国经济忧虑提振避险资产

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透首尔3月12日 - 韩国公债价格周三收高，中国经济成长前景疑虑再起，令投资者投向较安全的公债寻求避险。
指标10年期政府公债收益率(殖利率)收低2.4个基点，三年期公债3月期约收高0.05点。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.96 105.91
10年期公债收益率 3.538% 3.562%
五年期公债收益率 3.180% 3.186%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。