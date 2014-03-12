更新版 2-台湾货币市场：短率仍在低位，资金平稳稍有分配不均

* 短率稳于低位

* 两年期存单加权平均得标利率略低于预期

* 整体资金平稳宽裕但分配不均

* 周末短票量较高 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北3月12日 - 台湾银行间短率周三大致稳在低位，市场平淡。目前市场短票金额相当少，银行资金配置比重不高，整体银行的资金仍显充裕，但也有分配不均的情况。

稍早台湾央行宣布，连续第八个月标售的100亿台币两年期存单，加权平均得标利率为0.727%，略低于市场预期，并较上月标售的同天期存单0.744%走跌1.7基点。

一位大型银行交易主管表示，市场资金充裕泛滥，这令银行业者不得不降低利率抢标两年期存单。以得标利率0.727%来看，本次利率下跌的幅度--1.7基点，甚至大于上周的364天期存单下跌1.5基点。

〞可能大家对未来二年央行升息的预期也不高，〞该银行交易主管表示。本次标售的得标高位在0.735%，较加权平均得标利率0.727%甚至不到1基点。

至于今日资金情势，调度人士表示，市场资金仍旧平稳宽裕，多缺银行不一。然目前仍在月中，就算缺钱的银行目前回补资金的动机也不算太高，拆借需求普通。外商银行则维持平稳至小多的格局，变化不大。至于大型银行虽多缺不一，惟仍一直有少量买票的承做，纾缓票券商季底的资金压力。

〞3月底就算会紧一点，但也不至于太紧，〞一位大型银行资金调度人士表示。

另一家大型银行资金调人士也指出，3月季底例行性资金需求走高，只不过各方已多方准备，应可分散届时调入资金的压力。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，上日为0.386%；今日区间在0.295-0.390%，上日收盘区间则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交在0.380-0.430%，同上日。

**发票量至周末才会走高**

短票市场方面，票券商指出，近期短票供不应求的现况难以改变，银行间需求难以满足。

另一大型票券商交易员则表示，本周五将会是本周票量最高的一天，但预料银行的需求仍难如数满足。至于利率方面，目前短票利率仍然在0.60-0.61%的低位，3月底因季节性资金需求高峰，就算目前银行资金充裕，难买到足够的短票，票券商也不致压低利率。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，短票成交已跨季，利率同上日。

台湾央行周三公布，共发行1,694亿台币存单；若相较今日存单到期金额1,691亿台币，存单发行余额增3亿。 周四央行存单到期金额4,021.5亿台币，周五为1,067亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负266亿台币，累计超额准备为负1,117亿台币、加计前期1%的超额准备为负600亿台币。

**债券附买回利率**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持稳。市场人士表示，季底效应要在20日以后才会逐步发酵，此前市场资金料相当宽裕，由于投信找券需求不减，令资金缺口很快补平。

一票券商交易员指出，由于有两家大型寿险公司近期大量向投信申购基金，使得投信持续找券。不过这些资金会停泊到什么时候并不清楚。

另一证券商交易员也表示，本地时间10:30过后，还是有投信在找券，因此资金相当好调度。不过这些需求的资金落点多在月内。

〞投信申购量有出来，还有新基金也进场。”一位大型券商交易员说。

虽然离季底尚有一段时日，不过交易员表示，为避免落点集中在最后一周，已将月内与跨月的RP利率差异化，跨月的公司债RP可做到0.66-0.67%，但月内则在0.65-0.66%。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，大致持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同，惟月内交投渐靠向低位，跨月成交则在区间高位。