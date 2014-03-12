日本寻求与韩国、美国举行三国峰会

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Nobuhiro Kubo
路透东京3月12日 - 一名日本政府官员周三称，日本正在寻求在本月与韩国和美国举行三国峰会，以改善日韩间的冰冷关系。
全球核安全峰会将于3月24-25日在荷兰海牙举行，日本建议日本首相安倍晋三、韩国总统朴槿惠和美国总统奥巴马在峰会期间会面，而韩国对此态度较为冷淡。
日本希望在奥巴马的斡旋下，朴槿惠能愿意与安倍面对面会谈，而安倍上任15个月来一直未能实现此事。
安倍上任后，访问过东南亚十个国家的领导人，并与俄罗斯总统普京进行了五次会谈，但至今尚未与韩国或中国领导人举行过面对面会谈。
一名日本官员表示，不清楚韩国是否会对三方会谈的提议做出回应。
一名韩国政府官员暗示，除非日本进一步采取行动解决在历史问题上的摩擦，否则不太可能取得进展。
“只要日本不改变在历史问题上的观点，（韩国）就不会考虑与日本举行任何形式的峰会。”这名韩国官员称。
白宫和美国国务院官员没有立即对此置评。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)