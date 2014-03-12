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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:32 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶涨逾2%，受沪胶上涨刺激

TOCOM-8月期胶最高涨3.3%触及盘中高点242.8日圆，此前上海期胶早盘时跳升超过5%。

上海期胶所主力9月合约 上涨845元人民币，或5.7%，收报每吨15,765元人民币。

“人民币下滑可能是影响价格的最主要因素，”经纪商Okato Shoji负责研究的总经理Kaname Gokon说。

“不过方向似乎有点混乱，在缺乏交易指引之下，上涨或下跌都难以持续到明天。”

参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。

新加坡商品交易所4月橡胶合约 最新报每公斤193.50美分，上涨1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李婷仪 审校 田建华/于春红)
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