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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:36 BJT

澳洲经济：央行副总裁称，人口增长可抵消老龄化所造成的经济阻力

重要的是澳洲人口增速快过几乎任何发达国家，主要是由于有移民稳定流入。

澳洲人口过去五年增长9%，预计未来五年还要扩增类似规模。这是经济合作暨发展组织(OECD)国家增速平均值的两倍还多。

Lowe说道，“这样的发展态势创造了新机会，且会增加承担风险享受的回报。”

“另外人口特征愈发多样化，意味着有稳定的人口流入，他们会带来新的视角、新的技能和新的想法。”(完)
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