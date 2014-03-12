澳洲经济：央行副总裁称，人口增长可抵消老龄化所造成的经济阻力

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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重要的是澳洲人口增速快过几乎任何发达国家，主要是由于有移民稳定流入。
澳洲人口过去五年增长9%，预计未来五年还要扩增类似规模。这是经济合作暨发展组织(OECD)国家增速平均值的两倍还多。
Lowe说道，“这样的发展态势创造了新机会，且会增加承担风险享受的回报。”
“另外人口特征愈发多样化，意味着有稳定的人口流入，他们会带来新的视角、新的技能和新的想法。”(完)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)