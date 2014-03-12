表格：外资在韩国股市卖超2,833亿韩元，连续卖超三日

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透首尔3月12日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,833亿韩元，连续卖超三日，其间累计卖超金额3,595亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月12日 -283.3 -205.9 498.4
3月11日 -42.1 -80.1 107.6
3月10日 -34.1 -265.9 301.5
3月 7日 200.7 -197.2 -12.2
3月 6日 85.1 -105.3 9.6
3月 5日 17.0 68.0 -92.3
3月 4日 -148.2 -40.3 174.6
3月 3日 -77.3 -91.4 162.8
2月28日 233.7 -155.3 -32.2
2月27日 139.1 -47.4 -74.6
2月26日 60.9 109.6 -167.8
2月25日 232.0 -33.8 -200.9
2月24日 7.4 -70.4 62.9
2月21日 317.1 -38.7 -273.3
2月20日 -167.6 -20.3 189.6
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本月以来 -282.2 -918.1 1,149.8
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今年以来 -2,650.7 -94.4 2,536.9
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(完)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。