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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:35 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢上涨，基建计划法案被裁违宪打压泰铢

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* 泰国央行宣布利率决定前，美元/泰铢小涨至32.45

* 亚洲股市下滑，泰国股市投资者进行获利了结推动泰铢走跌

* 法院裁决2万亿泰铢基础建设计划法案违宪

* 该裁决进一步打压泰国经济前景

* 美元/泰铢最新报32.42-32.47，泰国股市指标股指下跌0.16%

(完)

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