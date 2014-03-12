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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:52 BJT

全球金市：现货金延续涨势，升至五个半月高位

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价格 变动 涨跌%

现货金 1358.1 8.76 0.65

现货银 21.06 0.24 1.15

现货铂金 1464.6 6.8 0.47

现货钯金 767.5 2.8 0.37

COMEX期金 1358.2 11.5 0.85

COMEX期银 21.11 0.295 1.42

汇率

欧元/美元 1.3858

美元指数 79.776

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/李婷仪 审校 石冠兰/张若琪/蔡美珍)
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