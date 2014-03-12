全球金市：现货金延续涨势，升至五个半月高位

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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价格 变动 涨跌%
现货金 1358.1 8.76 0.65
现货银 21.06 0.24 1.15
现货铂金 1464.6 6.8 0.47
现货钯金 767.5 2.8 0.37
COMEX期金 1358.2 11.5 0.85
COMEX期银 21.11 0.295 1.42
汇率
欧元/美元 1.3858
美元指数 79.776
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/李婷仪 审校 石冠兰/张若琪/蔡美珍)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)