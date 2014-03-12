中国债券：11天威债被上证所取消回购质押券资格，信用风险在发酵

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京3月12日 - 中国保定天威保变电气股份有限公司 周三发布公告称，自周四(13日)起，上交所将不再把11天威债 作为回购质押券纳入质押库，并停止债券质押式回购入库申报。
天威保变已连续两年亏损，根据上交所相关规则，股票被实施退市风险警示，债券也不再符合质押式回购交易的基本条件。
近期中国信用风险疑虑升温并备受关注。与天威同行业的中国首单实质违约主角--超日太阳能 亦公告称，若连续三年亏损经审计最终确认，其2011年公司债券 可能被终止上市，股票则可能被暂停上市。
天威保变周三收报4.29元，大跌逾5%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。