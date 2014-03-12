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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:52 BJT

中国债券：11天威债被上证所取消回购质押券资格，信用风险在发酵

路透北京3月12日 - 中国保定天威保变电气股份有限公司 周三发布公告称，自周四(13日)起，上交所将不再把11天威债 作为回购质押券纳入质押库，并停止债券质押式回购入库申报。

天威保变已连续两年亏损，根据上交所相关规则，股票被实施退市风险警示，债券也不再符合质押式回购交易的基本条件。

近期中国信用风险疑虑升温并备受关注。与天威同行业的中国首单实质违约主角--超日太阳能 亦公告称，若连续三年亏损经审计最终确认，其2011年公司债券 可能被终止上市，股票则可能被暂停上市。

天威保变周三收报4.29元，大跌逾5%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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