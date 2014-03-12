《汇市简讯》美元/泰铢持稳，此前泰国央行一如预期降息至2%

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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* 泰国央行降息25个基点至2.0%，一如预期
* 央行称降息将提振信心并刺激支出
* 央行还预计2014年泰国GDP增长率将低于3%，政府预估为3-4%
* 美元/泰铢几乎无变动，报32.42-32.45，泰国股市指标股指仍低于平盘，最新下跌0.25%
(完)
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* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。