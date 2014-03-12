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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:42 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢持稳，此前泰国央行一如预期降息至2%

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* 泰国央行降息25个基点至2.0%，一如预期

* 央行称降息将提振信心并刺激支出

* 央行还预计2014年泰国GDP增长率将低于3%，政府预估为3-4%

* 美元/泰铢几乎无变动，报32.42-32.45，泰国股市指标股指仍低于平盘，最新下跌0.25%

(完)

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