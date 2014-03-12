台湾债市：主要公债殖利率连两日微收低，短线未脱窄幅区间盘整

* 美债殖利率上档稍有见压 * 主流券殖利率连两日微收低 * 短线台债未脱狭幅区间盘整 路透台北3月12日 - 台湾主要公债殖利率周三连续第二日小幅收低。交易员表示，美债 殖利率周二微幅拉回及市场担忧中国经济放缓，牵动台债主流券殖利率连两日收跌，短线仍 未跳脱既有区间盘整。 他们认为，美国指标10年期公债殖利率在2.8%上方略见压力，加以近期中国经济数据表 现较不如预期，市场谨慎气氛稍有升温，短线交投以区间操作为主，静待下周美国联邦公开 市场委员会(FOMC)决议及台湾发债计划出炉。 “近期没有特别买卖盘，都以短线抛补为主，盘势比较狭幅。”一位大型民营银行交易 员说。 此外，交易员指出，主要因乌克兰紧张情势以及对中国经济放缓的担忧，包括台股在内 的亚洲主要股市普遍下跌，有利于债市偏多操作，惟近日台债量能不彰，显示追价意愿低弱 。 市场预估，明日五年主流券103/4 殖利率主交投暂看在1.08-1.10%、10年 券103/6 则暂看在1.58-1.60%。 美国公债价格周二小涨，投资人对乌克兰和俄罗斯的地缘政治紧张局势，以及中国经济 疲弱的担忧刺激了一些对避险公债的需求。指标10年期公债 升4/32，收益率报2 .768%，周一尾盘报2.784%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.97 1.0878 1.0870-1.0940 86.5 10 103/6 -1.35 1.5840 1.5840-1.5950 53.5 台湾股市周三收低0.2%，跌幅轻于亚股。台股分析师表示，台股指数期货中净多单仍高 ，有望维持台指在高档震荡。 台债交易员分析称，台股短线只是小幅拉回，近期中国经济数据欠佳稍有拖累台股，若 有大幅拉回才会有利台债后市，而目前利率商品面临美国量化宽松(QE)退场及全球经济复苏 的压力仍重，较为压抑多头操作。 本周余日全球主要事件以及经济指标则有： 3/12(三)：欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议并发言；欧洲央 行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言；美国公布2 月联邦预算；澳洲央行副总裁洛威发表演说。欧元区工业生产。 3/13(四)：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话；美国公布一周初请失 业金人数、以及零售销售数字；韩国央行召开货币政策委员会会议；新西兰央行发布货币政 策声明和官方现金利率(OCR)。 3/14(五)：美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政 策研究中心2014年经济峰会上讲话；德国CPI。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5840 5 103/4 1.0878 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)