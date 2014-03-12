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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 15:49 BJT

台湾债市：主要公债殖利率连两日微收低，短线未脱窄幅区间盘整

* 美债殖利率上档稍有见压
    * 主流券殖利率连两日微收低
    * 短线台债未脱狭幅区间盘整

    路透台北3月12日 - 台湾主要公债殖利率周三连续第二日小幅收低。交易员表示，美债
殖利率周二微幅拉回及市场担忧中国经济放缓，牵动台债主流券殖利率连两日收跌，短线仍
未跳脱既有区间盘整。
  
    他们认为，美国指标10年期公债殖利率在2.8%上方略见压力，加以近期中国经济数据表
现较不如预期，市场谨慎气氛稍有升温，短线交投以区间操作为主，静待下周美国联邦公开
市场委员会(FOMC)决议及台湾发债计划出炉。
     
    “近期没有特别买卖盘，都以短线抛补为主，盘势比较狭幅。”一位大型民营银行交易
员说。
    
    此外，交易员指出，主要因乌克兰紧张情势以及对中国经济放缓的担忧，包括台股在内
的亚洲主要股市普遍下跌，有利于债市偏多操作，惟近日台债量能不彰，显示追价意愿低弱
。
   
    市场预估，明日五年主流券103/4 殖利率主交投暂看在1.08-1.10%、10年
券103/6 则暂看在1.58-1.60%。
    
    美国公债价格周二小涨，投资人对乌克兰和俄罗斯的地缘政治紧张局势，以及中国经济
疲弱的担忧刺激了一些对避险公债的需求。指标10年期公债 升4/32，收益率报2
.768%，周一尾盘报2.784%。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -0.97     1.0878   1.0870-1.0940      86.5
   10     103/6                   -1.35     1.5840   1.5840-1.5950      53.5
  
    台湾股市周三收低0.2%，跌幅轻于亚股。台股分析师表示，台股指数期货中净多单仍高
，有望维持台指在高档震荡。               
 
    
    台债交易员分析称，台股短线只是小幅拉回，近期中国经济数据欠佳稍有拖累台股，若
有大幅拉回才会有利台债后市，而目前利率商品面临美国量化宽松(QE)退场及全球经济复苏
的压力仍重，较为压抑多头操作。
    
    本周余日全球主要事件以及经济指标则有：
    3/12(三)：欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议并发言；欧洲央
行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言；美国公布2
月联邦预算；澳洲央行副总裁洛威发表演说。欧元区工业生产。
    3/13(四)：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话；美国公布一周初请失
业金人数、以及零售销售数字；韩国央行召开货币政策委员会会议；新西兰央行发布货币政
策声明和官方现金利率(OCR)。
    3/14(五)：美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政
策研究中心2014年经济峰会上讲话；德国CPI。    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5840
          5       103/4                       1.0878
          2       103/1                     没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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