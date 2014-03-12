金属期市：沪铜触及5%跌停，受信贷忧虑拖累

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
中国保税仓库里的铜大多与融资交易有关，也就是进口商在国内市场上出售铜，取得信贷用于别的更赚钱的投资。
交易商认为，近期的抛售似乎更多是受到人气的影响，而没有反映中国市场的实际情况。市场的需求比平时疲弱，但还算不错，而消费旺季即将来临。
“人们担心会波及其他大宗商品--这反映出对中国的信心有多差，”巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng说。
上海期交所主力6月期铜 重挫5%至每吨43,740元人民币，为2009年7月来最低。随后缩减跌幅，收报每吨44,600元，日内跌幅为3.2%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 曾一度下滑至6,411美元，为2010年7月来最低。0724GMT，铜价回升0.2%至6,487美元。上日期铜下挫2.6%。
LME期铜从上周四至今跌幅约达8%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/艾茂林; 审校 蔡美珍/高琦)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。