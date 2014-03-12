金属期市：沪铜触及5%跌停，受信贷忧虑拖累

中国保税仓库里的铜大多与融资交易有关，也就是进口商在国内市场上出售铜，取得信贷用于别的更赚钱的投资。

交易商认为，近期的抛售似乎更多是受到人气的影响，而没有反映中国市场的实际情况。市场的需求比平时疲弱，但还算不错，而消费旺季即将来临。

“人们担心会波及其他大宗商品--这反映出对中国的信心有多差，”巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng说。

上海期交所主力6月期铜 重挫5%至每吨43,740元人民币，为2009年7月来最低。随后缩减跌幅，收报每吨44,600元，日内跌幅为3.2%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 曾一度下滑至6,411美元，为2010年7月来最低。0724GMT，铜价回升0.2%至6,487美元。上日期铜下挫2.6%。

LME期铜从上周四至今跌幅约达8%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金