《中国债市每日综述》现券仍显结构性分化，机构兼顾绝对收益与控制风险

* 现券仍显结构性分化

* 国债一二级均遇冷，因收益率偏低

* 金融债及资质较好的信用债需求不错

* 机构兼顾绝对收益与控制风险

路透上海3月12日 - 中国银行间市场周三现券仍显结构性分化走势，上午招标的三年国债定位偏高，但对二级市场影响有限，中短期金融债及部分资质较好的信用债需求依旧不错，收益率亦稳中有降；而资金利率大多续降，利率互换(IRS)亦延续陡峭化下行。

交易员认为，在当前利率市场化进程中，机构的资金成本逐步提高，国债因偏低的收益水平近期遇冷，而将视线更多转向金融债和信用债，不过机构还要兼顾控制风险，因此信用债的分化局面也相当明显，部分低评级城投债以及民营企业发行的债券乏人问津。

“我在抢两年的中票，上午发的三年国债偏高，但是同期限的金融债没见上，”一保险机构交易人士称。

他并谈到，目前2-3年的中票表现不错，能淘到点好货；而城投债分化的比较厉害，不少低评品种，如一些县级市的平台债，市场对其看法谨慎。

财政部周三招标发行的三年期固息国债中标利率高于预期。业内人士指出，年初以来一至三年短端国债收益率下行幅度较大，虽然目前资金面无碍，但市场分歧渐显，机构对今日新债兴趣一般，投标倍数创下年内新低。

而对于近期的货币政策走向，市场人士普遍认为，短期内下调存款准备金率的可能性不大，因为目前资金面已经相当宽松，此时放水必要性有限，央行还是会主要通过公开市场来对流动性进行动态调整。

上海一券商交易员称，“准备金要到万不得已，经济下滑势头很明显的时候才会用，至少现在还看不出来。”

参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。

剩余期限约2.95年的固息农发债140407券 最新成交对应收益率5.1646%，上日尾盘为5.18%。剩余期限约2.76年的中票11西基投MTN1 最新成交对应收益率5.8220%，上日尾盘为6.1915%。

**七天和14天回购利率续跌**

银行间市场周三依旧延续宽松资金面，惟主要质押式回购加权利率 走势现分化，隔夜小幅反弹，七天则续跌，致两个品种利率点差进一步收缩。

业内人士表示，未来央行态度仍有待观察，但因近期其中性温和回笼流动性的态度，助市场提高对月内资金面的信心。

上海一银行交易员表示，市场普遍预期这个月资金面应该不会有太大问题。“除了公开市场有不确定性，后两周没有太多利空因素了，外汇占款应该不会这么迅速就出现反向大幅流出。”

面对银行间市场资金利率持续在低位徘徊，中国央行公开市场亦随之灵活调整，渐次加长资金锁定期限,周二以28天期正回购操作完全取代了14天期品种。业内人士并指出，今日1,000亿的操作量低于市场预期，仅对冲当天到期量，亦表明了央行中性温和回笼流动性的态度。

不过华中一券商交易员提到，周二正回购操作保留了期限更长的品种，但没有加大回笼资金的规模，央行这种温和的态度是不是因为其看到了市场尚未得知的更多指标？比如资本在流出？

他认为，对短期流动性还是有一定信心的，更长期情况需进一步观察央行的态度。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间16:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8593 1.8306 +2.87

七天 2.2252 2.2596 -3.44

14天 2.1814 2.2346 -5.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8600 1.3850 +47.50

七天 2.4050 2.5800 -17.50

14天 2.7150 2.9350 -22.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00

七天 2.2200 2.2800 -6.00

14天 2.2300 2.2600 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.9000 1.8730 +2.70

七天 2.2110 2.2580 -4.70

三个月 5.5000 5.5002 -0.02