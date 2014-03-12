《汇市简讯》有大量英镑/美元期权到期，关注铜/金市走向

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* 1.6600和1.6580附近有英镑/美元买盘。1.6596为周二低点，1.6583为2月24日所及低位

* 1.6650附近有卖盘。1.6648为纽约时段触及过的高位，1.6653是周二高位

*行权价为1.6550和1.6520的看跌期权合约在今日将到期的期权之列

* 美国铜废料贸易商担心中国买家违约

* 在避险需求推动下，金价续涨，升至六个月高位

(完)

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