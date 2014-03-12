中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多310亿元

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月12日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(3月18日)再次招标增发今年第1-5期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过310亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发五期债中，三年及七年期品种采用多重价格(美国式)招标方式，其他期限采用单一价格(荷兰式)招标方式。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 3年：70亿元
1/5/7/10年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月18日9:30-10:30
7/10年：3月18日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月19日-3月20日
上市日 1年：3月24日
3/5/7/10年：3月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------
第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
-----------------------------------------------------------------
票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权)
3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%
(加权) (加权) (完)
参看详情，可点选 here (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)