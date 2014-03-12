香港房地产：政府招标大埔白石角住宅土地流标，因发展商出价未达底价

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透香港3月12日 - 香港政府周三宣布，决定不接纳竞投新界大埔白石角住宅土地的七份标书，因地价标金未达政府所定的底价。
是次流标的白石角土地位于大埔白石角科进路，毗邻科学园，可建楼面面积71.58万平方尺。测量师对这幅土地的估值颇为分歧，美联、韦坚信和中原等三家测量师行此前分别对该土地估值为39.37亿、46.3亿和50.1亿港元。
七家入标的发展商包括多家大型发展商包括信和置业 、长实 、新地 、新世界发展 、鹰君集团 、会德丰 旗下会德丰地产和百利保 与同系富豪酒店 共组的财团。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。