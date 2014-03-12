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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 17:43 BJT

香港房地产：政府招标大埔白石角住宅土地流标，因发展商出价未达底价

路透香港3月12日 - 香港政府周三宣布，决定不接纳竞投新界大埔白石角住宅土地的七份标书，因地价标金未达政府所定的底价。

是次流标的白石角土地位于大埔白石角科进路，毗邻科学园，可建楼面面积71.58万平方尺。测量师对这幅土地的估值颇为分歧，美联、韦坚信和中原等三家测量师行此前分别对该土地估值为39.37亿、46.3亿和50.1亿港元。

七家入标的发展商包括多家大型发展商包括信和置业 、长实 、新地 、新世界发展 、鹰君集团 、会德丰 旗下会德丰地产和百利保 与同系富豪酒店 共组的财团。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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