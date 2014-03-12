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债券 | 2014年 3月 12日 星期三 16:16 BJT

标题新闻：南非2013年第四季经常帐赤字/GDP之比收窄至5.1%，受惠于出口速度超过进口

路透3月12日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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