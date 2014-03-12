版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 16:32 BJT

澳洲经济：正走在逐渐复苏的正轨--央行副总裁洛威

路透悉尼3月12日 - 澳洲央行副总裁洛威周三表示，拜低利率和低汇率所赐，澳洲经济已走在逐步复苏的正轨。他同时对消费者信心数据下滑淡然以对。

洛威指出，经济各项指标表明成长增温，不应只聚焦一、两项月度数据。

周三稍早公布的一项民间调查显示，3月澳洲消费者信心降至10个月低位，受访者似乎担心经济前景及就业 。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐