澳洲经济：正走在逐渐复苏的正轨--央行副总裁洛威

《汇市简讯》美元指数趋势停滞，有待空头快速推进
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
路透悉尼3月12日 - 澳洲央行副总裁洛威周三表示，拜低利率和低汇率所赐，澳洲经济已走在逐步复苏的正轨。他同时对消费者信心数据下滑淡然以对。
洛威指出，经济各项指标表明成长增温，不应只聚焦一、两项月度数据。
周三稍早公布的一项民间调查显示，3月澳洲消费者信心降至10个月低位，受访者似乎担心经济前景及就业 。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
* 市场交投清淡--标普E-迷你标普500指数期货持平，美国原油上涨0.7%，日股日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。