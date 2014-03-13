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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：3月13日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月13日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期4,021.5亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--央行发行两年期定存单，金额100亿台币。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 3兆4,424.3亿台币：(单位：亿台币)

03/14 1,067.00

03/15 8.00

03/17 2,092.50

03/18 948.50

03/19 715.50

03/20 3,320.50

03/21 3,566.50

03/24 4,052.30

03/25 996.25

03/26 2,303.20

03/27 2,202.80

03/28 53.00

03/31 4,825.50

04/01 1,829.15

04/02 3,540.10

04/03 2,903.50

--公债还本付息119.9375亿台币

03/14 89甲9期14息 30.625亿

03/14 97甲3期6息 17.8125亿

03/16 94甲4期9息 18.00亿

03/16 96甲3期7息 15.00亿

03/16 101乙1期2息 6.50亿

03/17 100甲5期3息 11.00亿

03/21 102乙1期1息 7.00亿

03/31 95甲3期8息 14.00亿

--国库券到期403.5亿

03/27 财102-3期364天国库券到期200亿

04/03 财103-1期91天国库券到期203.5亿

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--3/27：发行财103-4期364天国库券，预计金额250亿台币，26日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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