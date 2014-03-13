台湾货币市场：3月13日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：中国国防部否认为应对朝鲜半岛紧张局势，中国空军轰炸机处于高度戒备状态的有关报道
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路透台北3月13日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,021.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行两年期定存单，金额100亿台币。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3兆4,424.3亿台币：(单位：亿台币)
03/14 1,067.00
03/15 8.00
03/17 2,092.50
03/18 948.50
03/19 715.50
03/20 3,320.50
03/21 3,566.50
03/24 4,052.30
03/25 996.25
03/26 2,303.20
03/27 2,202.80
03/28 53.00
03/31 4,825.50
04/01 1,829.15
04/02 3,540.10
04/03 2,903.50
--公债还本付息119.9375亿台币
03/14 89甲9期14息 30.625亿
03/14 97甲3期6息 17.8125亿
03/16 94甲4期9息 18.00亿
03/16 96甲3期7息 15.00亿
03/16 101乙1期2息 6.50亿
03/17 100甲5期3息 11.00亿
03/21 102乙1期1息 7.00亿
03/31 95甲3期8息 14.00亿
--国库券到期403.5亿
03/27 财102-3期364天国库券到期200亿
04/03 财103-1期91天国库券到期203.5亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--3/27：发行财103-4期364天国库券，预计金额250亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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