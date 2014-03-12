《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--3月12日

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透北京3月12日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种 ，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元) 交易品种 14年2月 14年1月 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 35.7 37.2 323.7 866.1 2,145.53 327 98 掉期 2,710.47 3,586.04 34,000 25,328.30 17,709.84 12,835.00 8,018.00 外币对 -- -- 642.3 432.2 856.7 502 407 外汇期权 -- -- -- 33.4 10.1 注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站， 部分来自央行季度货币政策执行报告 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易 3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)