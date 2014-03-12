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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 16:38 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--3月12日

路透北京3月12日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种
，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。

    以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)
    
 交易品种     14年2月     14年1月     2013年       2012年       2011年      2010年       2009年
 远期               35.7        37.2        323.7        866.1    2,145.53          327          98
 掉期           2,710.47    3,586.04       34,000    25,328.30   17,709.84    12,835.00    8,018.00
 外币对               --          --        642.3        432.2       856.7          502         407
 外汇期权             --          --           --         33.4        10.1                         
 
   注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站，
         部分来自央行季度货币政策执行报告
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易
      3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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