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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收跌，市场预计短期将有所企稳

* 人民币收盘续跌
    * 中间价连三天走贬续创逾三个月低位
    * 市场预期汇市短期将有所企稳
    * 但交投谨慎，提防再次出现大幅波动

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京3月12日 - 人民币兑美元即期 周三收盘续跌，中间价连续第三日走
跌，续创逾三个月低位。日内波动相对平稳，市场心态谨慎，提防可能出现的大幅波动。
    
    全天交易相对清淡，只是跟随中间价小幅下跌，市场预期汇市短期将有所企稳。
    
    交易员称，跟前一段时间的大起大落相比，最近几天的交易相对淡静，供求亦趋于平衡
。而市场短期不确定性加大，未来方向并不明朗，市场多是客盘平仓操作，主动操作的并不
多。
    
    “今天没啥动静，感觉央行没有来买，大家看到fixing继续上涨，自发的买了一些（美
元），然后价格就不动了。”一股份行交易员称。
    
    交易员并称，近期疑为央行干预的大行购汇明显减少，而中间价波动幅度加大，感觉干
预重心有所转换，市场每日会跟随中间价方向买卖。
    
    中国境内美元兑人民币远掉曲线本周以来持续爬升，因上月以来人民币即期大幅贬值之
后，人民币升值预期出现分化，远期购汇呈现增多势头。 
      
    
    **短期可能企稳**
    
    春节之后，人民币汇率尽显大开大阖的双向波动走势，自2月中旬起急速贬值逾1,000点
之后，又在上周快速升值直至周五重启贬值行情。
    
    上海一股份行外汇交易主管指出，估计即期市场短期会稳一段时间，双向波动的走势今
后还是会有，但动完之后还是会稳在一个水平线上，目前看人民币汇价可能短期稳在6.14附
近。 
    
    中国央行周二举行记者会，但汇市并未从中获得方向指引。央行行长周小川称，市场关
于2月份人民币兑美元汇率的走势实际上意见是有分化的，但央行并不站边。
    
    中国2月出口数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析
人士认为，外贸数据对于人民币汇率预期可能会有进一步分化作用，人民币汇率全年来看仍
将温和升值，但波动幅度会逐渐扩大。 
    
    全球汇市方面，日圆周三在亚洲盘持坚，投资者远离澳元等风险货币，因担心中国经济
状况以及俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势。 
 
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
     在岸市场人民币兑美元            今日          上日       升贬
        即期成交价格                6.1450        6.1402     -0.08%
              中间价                6.1343        6.1327     -0.03%
        成交额                     154亿美元                    
                                                                
      日内相对于中间价最大波幅  -0.21% (上限±1    日高       日低
                                      %)                    
            日内波动幅度(pips)        70          6.1400     6.1470
        2014年来即期升贬值幅度      -1.48%                      
      1年期美元/人民币掉期升水        215                       
                                                            
                                                                
  离岸人民币市场,北京时间16:42       今日          上日         
         1年期NDF                  6.2040/80       6.19         
                 CNH即期           6.1453/58       6.14         
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
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