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市场报道 | 2014年 3月 12日 星期三 16:35 BJT

《汇市简讯》美国公布零售销售数据前，欧元/美元可能持稳

0819GMT

* 在明天美国公布零售销售数据前，欧元/美元可能将守稳目前的窄幅区间

* 做多的交易商预计整体偏多走势将略微恶化

* 欧元/美元目前低于100小时移动均线切入位1.3860

* 非常短期的区间走势可能在100小时和200小时移动均线切入位1.3806之间形成

* 1.3850-70期权今日到期，可能将影响1400GMT时的结算价。(完)

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