标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透伦敦3月12日 - 以下为瑞银集团(UBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：任何下挫将被视为修正，且跌势料有限，支撑位在1.3812和1.3708，阻力在1.3915，若上破阻力，将扩大涨势至1.4052。
美元/日圆：周五曾测试了103.65的重要阻力，若收在该水准之上，将是正面讯号，开启上攻105.44之路。支撑在102.48，再下方则是101.20。
英镑/美元：尽管近日下挫，但只要能守住1.6537的支撑，看多格局就不变。阻力在1.6714，更上方的阻力位于1.6878。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3853 1.3859 -0.04 +0.79 1.3745
美元/日圆 102.84 103.00 -0.16 -2.34 105.30
欧元/日圆 142.49 142.76 -0.19 -1.48 144.63
美元/瑞郎 0.8776 0.8782 -0.07 -1.70 0.8928
英镑/美元 1.6606 1.6615 -0.05 +0.30 1.6556
美元/加元 1.1111 1.1103 +0.07 +4.62 1.0620
澳元/美元 0.8959 0.8972 -0.14 +0.52 0.8913
新西兰元/美元 0.8480 0.8469 +0.13 +3.34 0.8206
欧元/瑞郎 1.2159 1.2172 -0.11 -0.91 1.2271
欧元/英镑 0.8340 0.8340 +0.00 +0.52 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8463 8.8330 +0.15 -0.01 8.8474
美元/挪威克朗 5.9708 5.9576 +0.22 -1.57 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)