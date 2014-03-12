版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 16:42 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月12日 - 以下为瑞银集团(UBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：任何下挫将被视为修正，且跌势料有限，支撑位在1.3812和1.3708，阻力在1.3915，若上破阻力，将扩大涨势至1.4052。

美元/日圆：周五曾测试了103.65的重要阻力，若收在该水准之上，将是正面讯号，开启上攻105.44之路。支撑在102.48，再下方则是101.20。

英镑/美元：尽管近日下挫，但只要能守住1.6537的支撑，看多格局就不变。阻力在1.6714，更上方的阻力位于1.6878。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3853 1.3859 -0.04 +0.79 1.3745

美元/日圆 102.84 103.00 -0.16 -2.34 105.30

欧元/日圆 142.49 142.76 -0.19 -1.48 144.63

美元/瑞郎 0.8776 0.8782 -0.07 -1.70 0.8928

英镑/美元 1.6606 1.6615 -0.05 +0.30 1.6556

美元/加元 1.1111 1.1103 +0.07 +4.62 1.0620

澳元/美元 0.8959 0.8972 -0.14 +0.52 0.8913

新西兰元/美元 0.8480 0.8469 +0.13 +3.34 0.8206

欧元/瑞郎 1.2159 1.2172 -0.11 -0.91 1.2271

欧元/英镑 0.8340 0.8340 +0.00 +0.52 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8463 8.8330 +0.15 -0.01 8.8474

美元/挪威克朗 5.9708 5.9576 +0.22 -1.57 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐