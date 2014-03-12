《路透晚报》--3月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫2.6%，中国增长担忧打击大宗商品类股

日本股市日经指数周三跌至一周低点，因投资者在日股近来上涨后了结获利，而且对中国需求的担忧打击了矿业和金属等与大宗商品相关类股。日经指数收挫2.6%，报14,830.39点，为3月4日以来最低收盘位，且为逾一个月最大单日跌幅。日经指数上周五触及五周高点15,312.60点。东证股价指数跌2.1%，至1,206.94，所有33个板块均下跌。

--中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，弱势格局难改

中国股市沪综指收跌至近两个月新低，盘中最低探至逾六个月低点。分析师指出，超日债违约、经济数据不佳等因素迭加导致市场持续偏弱，预计弱势格局近日暂难改变。沪综指收报1,997.692点，跌3.465点或0.17%，此前低点为2014年1月20日1,991.253点；上证A股今日成交额792亿元人民币，上日成交额为767亿元。。

--香港股市：恒生国企指数创八个月最低收位，大宗商品挫跌拖累资源类股

香港股市红筹股指数创7月以来最低收位，大宗商品市场再度挫跌至数年低位，拖累资源相关板块带头走低，在更多宏观经济数据公布之前，恐将进一步下滑。恒生国企指数收挫1.6%，至9,364.5点，为7月10日以来最低收位。恒生指数收跌1.7%，至21,902点，为2月10日以来最低收位。

--汇市：澳元和南非兰特承压，市场担忧中国经济放缓

澳元和其他与商品市场关联密切的货币走势困顿。上海期铜下挫5%至跌停板，因担忧中国需求减少。今年以来中国经济增长放缓和金融行业问题一直是市场的主题，使得汇市投资者买入日圆等避险货币。0907GMT时，澳元兑美元跌0.31%报0.8944；美元兑日圆跌0.2%，报102.79日圆。

--国际油市：布兰特原油跌向108美元，需求疑虑抵销乌克兰带来的隐忧

布兰特原油跌向每桶108美元，在乌克兰地缘政治紧张形势恶化的背景下，美中两国需求增长疑虑仍盖过了供应受扰隐忧。0858GMT，布兰特原油期货跌0.67美元，报每桶107.88美元。美国原油期货跌1.20美元至每桶98.83美元。

--金属期市：沪铜触及5%跌停，受信贷忧虑拖累

上海期铜下挫5%至跌停板，伦铜触及44个月低点，因外界越加担心中国信贷相关违约可能导致融资铜释出，从而引起进一步抛售。上海期交所主力6月期铜重挫5%至每吨43,740元人民币，为2009年7月来最低。随后缩减跌幅，收报每吨44,600元，日内跌幅为3.2%。0901GMT，LME三个月期铜跌1.16%，报每吨6,400美元。

--全球金市：现货金续涨，升至五个半月高位