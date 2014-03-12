《路透晚报》--3月12日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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[市场摘要]
--日本股市：日经指数收挫2.6%，中国增长担忧打击大宗商品类股
日本股市日经指数周三跌至一周低点，因投资者在日股近来上涨后了结获利，而且对中国需求的担忧打击了矿业和金属等与大宗商品相关类股。日经指数收挫2.6%，报14,830.39点，为3月4日以来最低收盘位，且为逾一个月最大单日跌幅。日经指数上周五触及五周高点15,312.60点。东证股价指数跌2.1%，至1,206.94，所有33个板块均下跌。
--中国股市：沪综指收跌至近两个月新低，弱势格局难改
中国股市沪综指收跌至近两个月新低，盘中最低探至逾六个月低点。分析师指出，超日债违约、经济数据不佳等因素迭加导致市场持续偏弱，预计弱势格局近日暂难改变。沪综指收报1,997.692点，跌3.465点或0.17%，此前低点为2014年1月20日1,991.253点；上证A股今日成交额792亿元人民币，上日成交额为767亿元。。
--香港股市：恒生国企指数创八个月最低收位，大宗商品挫跌拖累资源类股
香港股市红筹股指数创7月以来最低收位，大宗商品市场再度挫跌至数年低位，拖累资源相关板块带头走低，在更多宏观经济数据公布之前，恐将进一步下滑。恒生国企指数收挫1.6%，至9,364.5点，为7月10日以来最低收位。恒生指数收跌1.7%，至21,902点，为2月10日以来最低收位。
--汇市：澳元和南非兰特承压，市场担忧中国经济放缓
澳元和其他与商品市场关联密切的货币走势困顿。上海期铜下挫5%至跌停板，因担忧中国需求减少。今年以来中国经济增长放缓和金融行业问题一直是市场的主题，使得汇市投资者买入日圆等避险货币。0907GMT时，澳元兑美元跌0.31%报0.8944；美元兑日圆跌0.2%，报102.79日圆。
--国际油市：布兰特原油跌向108美元，需求疑虑抵销乌克兰带来的隐忧
布兰特原油跌向每桶108美元，在乌克兰地缘政治紧张形势恶化的背景下，美中两国需求增长疑虑仍盖过了供应受扰隐忧。0858GMT，布兰特原油期货跌0.67美元，报每桶107.88美元。美国原油期货跌1.20美元至每桶98.83美元。
--金属期市：沪铜触及5%跌停，受信贷忧虑拖累
上海期铜下挫5%至跌停板，伦铜触及44个月低点，因外界越加担心中国信贷相关违约可能导致融资铜释出，从而引起进一步抛售。上海期交所主力6月期铜重挫5%至每吨43,740元人民币，为2009年7月来最低。随后缩减跌幅，收报每吨44,600元，日内跌幅为3.2%。0901GMT，LME三个月期铜跌1.16%，报每吨6,400美元。
--全球金市：现货金续涨，升至五个半月高位
现货金连续第二日攀升，升至五个半月高位，因全球在经济增长方面的不确定性和乌克兰紧张局势提升黄金的避险魅力。0902GMT，现货金约报每盎司1,355.75美元，稍早曾触及1,362.24美元，为9月20日以来最高位。 (完) (整理 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)