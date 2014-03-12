俄罗斯金融市场：信用违约互换创两年来新高，因忧心俄国遭制裁

路透伦敦3月12日 - 俄罗斯信用违约互换保险成本周三升至近两年来最高，因在其经济不振之际，市场愈发担忧西方国家可能对俄国进行制裁所造成的影响。

根据Markit数据，五年期信用违约互换较周二收盘上升11个基点至248个基点，创2012年6月以来最高。