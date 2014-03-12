俄罗斯金融市场：信用违约互换创两年来新高，因忧心俄国遭制裁

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透伦敦3月12日 - 俄罗斯信用违约互换保险成本周三升至近两年来最高，因在其经济不振之际，市场愈发担忧西方国家可能对俄国进行制裁所造成的影响。
根据Markit数据，五年期信用违约互换较周二收盘上升11个基点至248个基点，创2012年6月以来最高。
俄罗斯2043年美元债券 下跌1.4点至94.255，创该债券9月推出以来的新低，仅本月就已经下跌超过6%。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。