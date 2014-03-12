欧洲经济：欧洲央行未来数月或需出台新措施--西班牙央行总裁

标题新闻：日本财相麻生太郎称在与美国的双边贸易谈判中，不会在农产品关税等问题上让步--日经
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路透马德里3月12日 - 西班牙央行总裁林德周三称，预计西班牙通胀率到年底前升至约0.4%或0.5%，不过他表示要作出准确预估很困难。
“欧洲央行的目标是维持2%左右的通胀率，而现在我们离这个目标还很远，”他在马德里一次会议上说。
林德亦表示，欧洲央行(ECB)未来数月可能需要采取新措施，因面向欧洲银行业的长期再融资操作(LTRO)将于2015年到期。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。