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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 17:06 BJT

欧洲经济：欧洲央行未来数月或需出台新措施--西班牙央行总裁

路透马德里3月12日 - 西班牙央行总裁林德周三称，预计西班牙通胀率到年底前升至约0.4%或0.5%，不过他表示要作出准确预估很困难。

“欧洲央行的目标是维持2%左右的通胀率，而现在我们离这个目标还很远，”他在马德里一次会议上说。

林德亦表示，欧洲央行(ECB)未来数月可能需要采取新措施，因面向欧洲银行业的长期再融资操作(LTRO)将于2015年到期。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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