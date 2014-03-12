欧洲经济：欧洲央行未来数月或需出台新措施--西班牙央行总裁

路透马德里3月12日 - 西班牙央行总裁林德周三称，预计西班牙通胀率到年底前升至约0.4%或0.5%，不过他表示要作出准确预估很困难。

“欧洲央行的目标是维持2%左右的通胀率，而现在我们离这个目标还很远，”他在马德里一次会议上说。