《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月12日

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透香港3月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:54时,1港元=0.79144人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.60 12.62 0.76 深物业 6.90 5.78 1.51 南玻 7.58 5.89 1.63 深康佳 4.62 2.94 1.99 ST中华 5.37 2.81 2.41 ST中冠 10.20 4.78 2.70 深深宝 7.53 7.02 1.36 深华发 6.89 3.52 2.47 深赤湾 13.80 12.75 1.37 招商地产 16.64 18.09 1.16 特力 8.94 5.85 1.93 飞亚达 6.69 6.39 1.32 一致药业 49.60 42.80 1.46 深深房 3.56 2.81 1.60 ST盛润 6.68 5.93 1.42 深南电 4.12 2.60 2.00 深纺织 8.44 5.90 1.81 方大集团 6.35 3.38 2.37 深国商 20.09 11.52 2.20 深赛格 4.75 2.93 2.05 宝石 18.97 11.19 2.14 小天鹅 8.96 9.11 1.24 粤高速 2.82 2.43 1.47 晨鸣纸业 4.31 3.61 1.51 ST珠江 3.55 2.52 1.78 美菱电器 5.76 5.08 1.43 大冷股份 10.58 7.47 1.79 粤电力 4.71 4.40 1.35 佛山照明 9.11 6.68 1.72 江铃汽车 22.26 26.33 1.07 沙隆达 12.25 8.63 1.79 苏常柴 8.81 5.00 2.23 威孚高科 24.96 24.98 1.26 古井贡酒 18.26 15.99 1.44 ST东海 4.88 4.18 1.48 长安汽车 10.04 14.19 0.89 京东方 2.20 2.06 1.35 鲁泰 8.86 10.21 1.10 本钢板材 2.69 2.34 1.45 张裕 24.86 18.13 1.73 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)