《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月12日

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透香港3月12日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:55时,1美元=6.145人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 5.78 0.471 2.00 市北高新 9.06 0.567 2.60 大众交通 6.37 0.63 1.65 永生投资 16.65 1.217 2.23 老凤祥 25.15 2.537 1.61 S中纺机 25.2 0.809 5.07 鼎立股份 9.86 0.625 2.57 氯碱化工 7.19 0.459 2.55 双钱股份 10.09 0.695 2.36 海立股份 7.32 0.545 2.19 浦东金桥 10.23 0.948 1.76 外高桥 28.3 1.703 2.70 ST联华 22.93 1.85 2.02 锦江投资 9.66 0.903 1.74 中路股份 14.23 0.787 2.94 金山开发 11.75 0.564 3.39 海欣股份 6.25 0.483 2.11 耀皮玻璃 7.75 0.6 2.10 大江股份 6.29 0.368 2.78 上柴股份 10.82 0.704 2.50 丹化科技 6.6 0.429 2.50 上海三毛 7.07 0.66 1.74 友谊股份 8.83 1.158 1.24 上工申贝 9.78 0.542 2.94 上海机电 18.83 1.848 1.66 宝信软件 29.8 1.954 2.48 上海物贸 9.81 0.632 2.53 自仪股份 7.9 0.659 1.95 上海普天 17.71 0.731 3.94 陆家嘴 15.63 1.455 1.75 华新水泥 10.12 1.319 1.25 锦江股份 14 1.462 1.56 鄂尔多斯 7.47 0.828 1.47 华电能源 2.36 0.292 1.32 SST天海 6.31 0.309 3.32 大名城 5.2 0.379 2.23 东方通信 9.51 0.511 3.03 黄山旅游 11.66 1.216 1.56 开开实业 11.42 0.737 2.52 海南航空 1.82 0.4 0.74 ST轻骑 3.9 0.315 2.01 振华重工 3.3 0.393 1.37 锦州港 3.74 0.377 1.61 九龙山 3.26 0.294 1.80 凌云股份 7.17 0.535 2.18 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)