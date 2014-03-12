《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月12日

香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透香港3月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地 时间17:10时,1港元=0.79148人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-1.05%,高于上交易日收盘的-2.52%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.23 4.44 0.92 建设银行 3.78 5.05 0.95 中国银行 2.45 3.12 0.99 农业银行 2.29 3.15 0.92 招商银行 9.61 12.66 0.96 中信银行 5.47 4.22 1.64 交通银行 3.64 4.68 0.98 民生银行 7.55 7.32 1.30 中国人寿 13.14 20.70 0.80 中国平安 36.34 60.50 0.76 中国太保 15.37 25.50 0.76 中信证券 10.11 14.90 0.86 新华人寿 20.03 22.20 1.14 海通证券 9.03 9.90 1.15 华能国际 4.61 6.23 0.93 大唐发电 3.69 2.88 1.62 华电国际 2.89 3.11 1.17 中煤能源 4.14 3.78 1.38 中国神华 12.88 19.30 0.84 中国石油 7.56 7.78 1.23 兖州煤业 6.10 5.00 1.54 中国石化 4.97 6.61 0.95 上海石化 3.64 2.35 1.96 中海油服 18.13 19.02 1.20 仪征化纤 3.33 1.61 2.61 中国铝业 3.22 2.63 1.55 江西铜业 12.20 11.84 1.30 洛阳钼业 5.60 3.01 2.35 紫金矿业 2.29 1.68 1.72 马钢股份 1.58 1.64 1.22 鞍钢股份 2.81 4.61 0.77 重庆钢铁 2.30 1.07 2.72 海螺水泥 14.33 27.00 0.67 洛阳玻璃 4.99 1.30 4.85 北人股份 6.05 2.61 2.93 中联重科 4.84 5.19 1.18 金隅股份 5.56 5.08 1.38 中国国航 3.49 4.78 0.92 东方航空 2.44 2.61 1.18 南方航空 2.49 2.53 1.24 中国远洋 3.37 3.27 1.30 中海集运 2.11 1.78 1.50 中集集团 13.76 16.98 1.02 中海发展 3.90 4.36 1.13 宁沪高速 5.37 9.15 0.74 深高速 3.46 3.51 1.25 成渝高速 2.76 2.03 1.72 皖通高速 3.86 3.88 1.26 广深铁路 2.48 3.28 0.96 中国南车 4.13 5.42 0.96 中国交建 3.62 5.06 0.90 中国铁建 3.85 5.63 0.86 中国中铁 2.33 3.06 0.96 长城汽车 32.37 32.40 1.26 比亚迪 50.63 54.75 1.17 广汽集团 7.25 7.05 1.30 青岛啤酒 42.07 58.80 0.90 广州药业 26.58 26.20 1.28 新华制药 5.83 2.94 2.51 海信科龙 9.33 10.68 1.10 南京熊猫 8.34 3.70 2.85 晨鸣纸业 4.31 3.04 1.79 上海医药 13.63 19.66 0.88 中兴通讯 12.27 15.58 1.00 东方电气 12.29 12.00 1.29 潍柴动力 16.10 26.30 0.77 东北电气 2.27 0.82 3.50 广船国际 15.94 15.52 1.30 经纬纺机 9.76 6.07 2.03 昆明机床 4.28 2.07 2.61 一拖股份 8.11 4.66 2.20 北辰实业 2.59 1.73 1.89 创业环保 8.71 4.05 2.72 中国中冶 1.61 1.25 1.63 金风科技 9.74 9.29 1.32 丽珠 46.35 53.40 1.10 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
0229GMT * 特朗普称朝鲜或有重大冲突 ，在东京定盘后构成压力 * 月底定盘与周日薪酬结算日(Gotobi)之前，日本进口商买需不弱 * 需求饱和也带动美元/日圆下滑，目前亚洲市场在111.07-36区间交 投 * 美元/日圆走势持于55日移动均线切入位111.93下方，112.00之前 有卖盘，此一水平上方有停止单 * 买兴仍然来自低接的进口商，以及期权相关买盘 * 今日有7.82亿美元的普通期权到期，向下至110.00有更多到期期权 (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透台北4月28日 - 台湾股市周五上涨，因数据显示台湾经济连续第四季增长，但长周末假期之前涨幅有限。 台湾第一季经济稳健增长，因全球对苹果 零部件需求强劲，预期新款iPhone和其它电子产品将令亚洲高科技制造业蓬勃发展。 0216 GMT，台湾加权股价指数 涨0.1%至9,873.50点，上日收平。 台湾金融市场下周一适逢劳动节假期休市，周二恢复交易。 电子类指数 上升0.4%，金融保险类指数 微跌0.1%。 科技类股跟随美股走高。多份强劲的美国企业财报助推纳斯达克指数 周四升至纪录高位。 在交投活跃的个股中，鸿海 上涨0.2%，台积电 升 0.3%。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)