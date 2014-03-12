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亚洲 | 2014年 3月 12日 星期三 17:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月12日

路透香港3月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间17:10时,1港元=0.79148人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢
价为-1.05%,高于上交易日收盘的-2.52%.
    
  公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       3.23           4.44          0.92
 建设银行                                       3.78           5.05          0.95
 中国银行                                       2.45           3.12          0.99
 农业银行                                       2.29           3.15          0.92
 招商银行                                       9.61          12.66          0.96
 中信银行                                       5.47           4.22          1.64
 交通银行                                       3.64           4.68          0.98
 民生银行                                       7.55           7.32          1.30
 中国人寿                                      13.14          20.70          0.80
 中国平安                                      36.34          60.50          0.76
 中国太保                                      15.37          25.50          0.76
 中信证券                                      10.11          14.90          0.86
 新华人寿                                      20.03          22.20          1.14
 海通证券                                       9.03           9.90          1.15
 华能国际                                       4.61           6.23          0.93
 大唐发电                                       3.69           2.88          1.62
 华电国际                                       2.89           3.11          1.17
 中煤能源                                       4.14           3.78          1.38
 中国神华                                      12.88          19.30          0.84
 中国石油                                       7.56           7.78          1.23
 兖州煤业                                       6.10           5.00          1.54
 中国石化                                       4.97           6.61          0.95
 上海石化                                       3.64           2.35          1.96
 中海油服                                      18.13          19.02          1.20
 仪征化纤                                       3.33           1.61          2.61
 中国铝业                                       3.22           2.63          1.55
 江西铜业                                      12.20          11.84          1.30
 洛阳钼业                                       5.60           3.01          2.35
 紫金矿业                                       2.29           1.68          1.72
 马钢股份                                       1.58           1.64          1.22
 鞍钢股份                                       2.81           4.61          0.77
 重庆钢铁                                       2.30           1.07          2.72
 海螺水泥                                      14.33          27.00          0.67
 洛阳玻璃                                       4.99           1.30          4.85
 北人股份                                       6.05           2.61          2.93
 中联重科                                       4.84           5.19          1.18
 金隅股份                                       5.56           5.08          1.38
 中国国航                                       3.49           4.78          0.92
 东方航空                                       2.44           2.61          1.18
 南方航空                                       2.49           2.53          1.24
 中国远洋                                       3.37           3.27          1.30
 中海集运                                       2.11           1.78          1.50
 中集集团                                      13.76          16.98          1.02
 中海发展                                       3.90           4.36          1.13
 宁沪高速                                       5.37           9.15          0.74
 深高速                                         3.46           3.51          1.25
 成渝高速                                       2.76           2.03          1.72
 皖通高速                                       3.86           3.88          1.26
 广深铁路                                       2.48           3.28          0.96
 中国南车                                       4.13           5.42          0.96
 中国交建                                       3.62           5.06          0.90
 中国铁建                                       3.85           5.63          0.86
 中国中铁                                       2.33           3.06          0.96
 长城汽车                                      32.37          32.40          1.26
 比亚迪                                        50.63          54.75          1.17
 广汽集团                                       7.25           7.05          1.30
 青岛啤酒                                      42.07          58.80          0.90
 广州药业                                      26.58          26.20          1.28
 新华制药                                       5.83           2.94          2.51
 海信科龙                                       9.33          10.68          1.10
 南京熊猫                                       8.34           3.70          2.85
 晨鸣纸业                                       4.31           3.04          1.79
 上海医药                                      13.63          19.66          0.88
 中兴通讯                                      12.27          15.58          1.00
 东方电气                                      12.29          12.00          1.29
 潍柴动力                                      16.10          26.30          0.77
 东北电气                                       2.27           0.82          3.50
 广船国际                                      15.94          15.52          1.30
 经纬纺机                                       9.76           6.07          2.03
 昆明机床                                       4.28           2.07          2.61
 一拖股份                                       8.11           4.66          2.20
 北辰实业                                       2.59           1.73          1.89
 创业环保                                       8.71           4.05          2.72
 中国中冶                                       1.61           1.25          1.63
 金风科技                                       9.74           9.29          1.32
 丽珠                                          46.35          53.40          1.10
 
                     
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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